Politikere: Ja til god ældrepleje - nej til at blande sig

Vil I øremærke pengene, så de også bruges til det, de er tiltænkt, lød et spørgsmål. Hvad kan I gøre i forbindelse med, at alle kommuner i år skal indføje noget om ensomhed i deres værdighedspolitik? Hvordan kan I følge op på et spørgsmål til ældreministeren om ældreplejen i Assens, og kan der med fordel lovgives om hvor mange forskellige hjemmehjælpere, der må komme i det samme hjem, var nogle af de spørgsmål, de syv paneldeltagere skulle svare på. Tydeligvis affødt af de udfordringer Assens Kommune står i med en økonomi, der ikke rækker til den ældrepleje, borgerne forventer.

Selvstyret vigtigt

Tilhørerne kunne forsikre sig om, at kandidaterne naturligvis allesammen lagde vægt på både en god og værdig ældrepleje, men også at de ikke var så parate til at blande sig i kommunernes arbejde. Man kan som for eksempel Enhedslisten og Socialdemokratiet var parat til, give flere penge, og man kan også øremærke dem, som DF, EL og Alternativet var parat til, mens V, S og R foretrak at værne om det kommunale selvstyre. Og når det kommer til at kontrollere, så gælder armslængdeprincippet, og der har vi et tilsyn, der træder til.

- Kommunerne vil gerne selv prioritere, påpegede Jane Heitmann (V), der derimod gerne ville arbejde for en udligningsreform, så kommuner som Assens får flere penge at prioritere.

Når det kom til lovgivning om, antallet af forskellige hjemmehjælpere i private hjem blev der meldt pas over hele linjen Men der var bud på, hvordan antallet kan bringes ned lige fra flere ressourcer (EL og S), til at pårørende tager en del af opgaven (LA's Jonas Simonsen), og til en sundhedsreform, der vil gøre kolde hænder varme, når regionerne nedlægges, og man blandt andet sparer et stort antal kommunikationskonsulenter (V).

Et er ord i en valgkamp. Et andet handling, når det nye Folketing trækker i arbejdstøjet. Charlotte Schultz, formand for Faglige Seniorer, har planer om at holde politikerne - hvis de bliver valgt ind - oppe på deres ord.:

- Det bliver spændende om ikke så lang tid at vide, hvem vi skal mødes med om et år og spørge: Hvad har I så gjort, sagde hun.