Politikere: Ikke flere vuggestuepladser i 2019

Desuden ville en udvidelse af kommunale vuggestuer give forringelser i dagplejen, fordi en direkte konsekvens af at etablere flere vuggestuepladser er afskedigelser i dagplejen. Derfor har politikerne vedtaget, at emnet er sat på standby frem til januar 2020.

Årsagen er, at politikerne gerne vil skabe ro og stabilitet på dagtilbudsområdet i 2019, og at vuggestuepladser koster kommunen mere end dagplejepladser, fortæller Mogens Mulle Johansen (SF), formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie.

Assens Kommune har et loft på 179 kommunale vuggestuepladser, og det bliver der ikke ændret på i 2019. Det har politikerne i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie besluttet.

Ønske om flere pladser

Ikke desto mindre er der flere steder i kommunen ønske om flere vuggestuepladser.

Børnehaven Uglebo i Glamsbjerg har tre gange søgt om at få lov til at oprette vuggestuepladser, men har fået afslag hver gang. Ifølge Linda Wiuff fra bestyrelsen er der forældre, som ønsker vuggestue, fordi de har svært ved at få logistikken til at hænge sammen med børn, der skal afleveres og hentes forkellige steder.

Overmarksgården i Tommerup og vuggestuen i Ebberup fik i 2017 lov til at udvide med henholdsvis fem og to pladser. I Ebberup blev tilladelsen dog givet som dispensation, da to vuggestuebørn blev flyttet fra Den Røde Æske i Snave, som blev lukket. Overmarksgården er efter udvidelsen fuldt belagt.

Også Fuglekilden i Verninge har tidligere ansøgt om at udvide med fem pladser, men fik nej.

Belægningsprocenten i de kommunale vuggestuer i Assens Kommune er 90 procent mod 98 procent i dagplejen, hvor der er pasningsgaranti.

1. december 2018 var der ni ledige kommunale vuggestuepladser i kommunen. Prisforskellen mellem vuggestue og dagpleje er 17.500 kroner årligt pr. barn årligt.