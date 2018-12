Det har været debatteret flittigt i løbet af efteråret og været behandlet en gang før i byrådssalen, men nu er det ganske vist:

De 29 medlemmer af Assens Byråd får per 1. januar 2019 mindre i vederlag for deres politiske arbejde. Den samlede besparelse, der gælder både vederlaget til byrådsmedlemmer, viceborgmester og udvalgsformænd, lyder på 534.000 kroner, og sender lønningerne tilbage på 2017-niveau.

Vederlaget er udregnet som en procentdel af borgmester-lønnen, der er fastsat af staten. I Assens Kommune betyder det, at udvalgsformændene får 25 procent af Søren Steen Andersens (V) løn i vederlag svarende til 250.948 kroner.

Det var meningen, at borgmester-lønnen skulle stige 1. januar 2018, men i starten af 2017 besluttede regeringen, at lønstigningen skulle effektueres med det samme. Det betød så samtidigt, at alle andre vederlag i byrådet ville stige - og det da budgettet for 2017 allerede var lagt uden at indregne den lønstigning. Derfor besluttede byrådet dengang at fastfryse lønnen indtil 2018, hvor det nye budget kunne tage højde for lønstigningen.

Men med tanke på de mange millionbesparelser, byrådet har skullet finde i løbet af 2018, har det også kigget på egen aflønning for at reducere den.

Derfor falder aflønningen med årsskiftet. Det betyder, at de fire udvalgsformænds løn falder til 188.000 kroner, mens viceborgmesterens falder fra 100.379 kroner til 75.000, og at vederlaget for at sidde i et udvalg falder fra 30.000 til 24.000.