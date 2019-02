Politik og sprogbrug: Billedsprog i mit læserbrev

Billedsprog i mit læserbrev

Nikolaj Leed: "Kulørte udmeldinger"?. Jeg kalder det billedlig beskrivelse af faktuelle tilstande. Men hvad så med valgkampen 2017, da V, C og B gemte sig bag Mogens Mulle Johansen, da han valgte ord som "magtmisbrug", "skandale", "DDR-tilstande", "mindretalsdiktatur" o.sv.

Dengang var der ingen fra de fire partier, der påklagede tonen, selvom den var både svulstig og arrig.

Men hvad der er endnu mere påfaldende er, at du kun anfægter ordene i mit læserbrev. Substansen og indholdet må jeg så konkludere, at du dybest set er enig i, når du nu vælger slet ikke at kommentere det.

Det havde nok været mere sagligt at anfægte den del, om V er uenig. Et personligt læserbrev gavner heller ingen. Irettesættelse af hvordan man taler i byrådssalen gavner ej heller nogen. Og de to eksempler, du i dit læserbrev nævner, er jo hverken utilstedelige eller uden for målskiven i, hvad debatterne gik ud på.

Et er billedsprog, et andet er håndfaste verbale udfald som nævnt ovenfor, men der kan I passende gribe i egen barm henset til retorikken i 2017.