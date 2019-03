Politiet søger vidner: 75-årig slået ned i Assens

Assens: Pludseligt blev det helt tåget, og da han kommer til sig selv igen, ligger han på fortovet på Østergade i Assens med en flænge i baghovedet.

Sådan beskriver en 75-årig mand det overfald, han torsdag aften blev udsat for. Det fortæller Mette Hansen, der er fagkoordinator i Visitationen hos Fyns Politi.

- Han havde været til et arrangement i byen og var på vej hjem, da han bliver slået i baghovedet. Han har hverken set eller hørt noget inden, og han kan ikke huske, hvad der skete i situationen - andet end at han vågnede op liggende på gaden, siger Mette Hansen.

Overfaldet skete mellem klokken 21 og 21.30 ud for brilleforretningen. Gerningsmanden - eller -mændene - stjal omkring 2000 kroner og et hævekort fra mandens pung og hans mobiltelefon, der er sort og af mærket Huawei.

- Vi er nu ved at undersøge, om der er nogle af butikkerne i gaden, der har videoovervågning, der kan være interessant for os.

- Og vi vil også meget gerne høre fra folk, der har bemærket noget før eller efter overfaldet, for det er svært at opklare, når den, der er tættest på, ikke nåede at opdage, hvad der skete, siger Mette Hansen.

Hun oplyser videre, at den 75-årige mand ikke tog på sygehuset, men tog hjem bagefter.

Der er umiddelbart ikke et motiv til overfaldet.