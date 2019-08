Politiet skal lede efter årsag: Hus stod i flammer i nat

Beboerne var nået ud i sikkerhed, da brandvæsenet ankom til en brand syd for Aarup natten til torsdag.

Aarup: Et hus på Moselundvej syd for Aarup er natten til torsdag blevet kraftigt skadet af en brand, oplyser Fyns Politi. Alarmen om branden kom klokken 2.29, og da brandfolk fra Beredskab Fyn og politiet nåede frem til stedet, var husets beboere selv kommet ud og var i god behold, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland.

Huset er ifølge vagtchefen blevet kraftigt skadet af branden, hvor brandfolkene blandt andet var nødt til at slå hul i taget for at lukke varme ud af huset.

Årsagen til branden står endnu ikke klar, fortæller vagtchefen:

- Det har vi ikke kunnet fastslå endnu, så der skal yderligere undersøgelser til, siger Steen Nyland.