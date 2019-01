Politiet kom tilfældigt forbi: Skunklaboratorium i Vissenbjerg

En 29-årig mand var torsdag i retten tiltalt for at have haft et skunklaboratorium på sin adresse i Vissenbjerg. Manden erklærede sig skyldig og blev idømt seks måneders betinget fængsel og samfundstjeneste.

Han blev idømt seks måneders betinget fængsel og samfundstjeneste efter at have erkendt at have dyrket skunkplanterne i tre måneder op til den 3. januar 2018.

Manden blev tiltalt, og torsdag var han for retten i Odense for at tilstå. Derfor var sagen også hurtigt afsluttet i retssal 6.

En patrulje var på udkig efter en person, der var flygtet fra et færdselsuheld, og derfor kom betjentene tilfældigt forbi mandens hus i Vissenbjerg. Her kunne de konstatere en lugt, som gjorde, at de så sig nødsaget til at undersøge garagen.

Stjal strøm

Udover tiltalen for at have et skunklaboratorium med henblik på videresalg af hash, var manden også tiltalt for at have stjålet strøm til formålet.

Og for at have foretaget et indgreb i en el-installation uden autorisation i forbindelse med tyveriet af strømmen. Dette erkendte manden også i retten i Odense.

Anklager Christian Nielsen fortæller, at det ikke er et sjældent syn.

- Det hænder, at politiet i forbindelse med fund af skunklaboratorier også ser, at der bliver snydt med strømmen, siger han.

Christian Nielsen kan ikke fortælle, om den dømte mand tidligere er kendt af politiet for lignende eller andre foretagender.