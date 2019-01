Assens: Et færdselsuheld. To parter. Et indbrud. Skelvej i Assens. Natten til torsdag.

Det var ingredienserne i det, der nu er en sag hos politiet: I forbindelse med et indbrud, sandsynligvis på Assensskolen, kørte en vægter til stedet, da alarmen gik. Han overraskede den formodede gerningsmand, der kørte på knallert, og parkerede sin bil på tværs for sandsynligvis at stoppe vedkommende.

Men gerningsmanden forsøgte at køre uden om og påkørte i den forbindelse vægteren og flygtede fra stedet til fods. Det fortæller politiet på deres døgnrapport.

Gerningsmanden beskrives på døgnrapporten som "kraftig/fedladen". Han var iført sort tøj og ifølge færdselsloven korrekt nok styrthjelm. Det vides ikke, om der skete personskade./MAKL