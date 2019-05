Pleje og omsorg. Jeg har fået nok af Assens Kommune

Det kan ikke være rigtigt, at der er ressourcer til at sende en mand ud på en helligdag for at tømme skraldespande på stranden, som samlet indeholder en pose affald. Det kunne sagtens have ventet til en hverdag.

Samtidig er der ikke ressourcer til at holde åbent til aflastning i dagcenteret i hverdagene før påske og i tre uger i sommerferien. Aflastning er meget vigtigt, når man som jeg er gift med en kone, som desværre er ramt af Alzheimers. Hun kan på ingen måde være alene på noget tidspunkt i døgnet. Derfor er det yderst vigtigt, at hun kan komme i aflastning, så jeg kan finde overskud til at klare hverdagen. Vi betaler for at hun kan komme i aflastning og det er helt i orden, men vi har ikke mindre brug for dagcenteret i dagene før påske eller i tre uger i sommerferien!

Området for pleje og omsorg er alt for nedprioriteret, så det ikke længere giver mening. Jeg er frustreret og vred, når jeg ser hvor ressourcerne går hen i stedet for. For eksempel holdt genbrugspladsen åbent på store bededag. En dag hvor folk holder fri og bruger dagen på alt andet. Dagen før og dagen efter var der åbent til kl. 17, så det er ikke fordi, det ikke er muligt at komme af med sit affald.

Hvornår bliver ressourcerne sendt derhen, hvor der er brug for dem? Det er en kamp at være svag og have brug for hjælp, når man bor i Assens Kommune.