Plan: Turister, borgere, erhverv og investorer skal trækkes til Assens

25. april sendes udviklingsplanen for Assens i høring. Med planen håber Assens Kommune at kunne trække flere borgere, turister, mere erhverv og ikke mindst investorer til kommunens største by.

Assens: Assens skal vendes mod vandet. sådan lyder den ultrakorte udgave, som Assens Kommune selv formulerer det i en pressemeddelelse, af den udviklingsplan for Assens by, som sendes i høring, når byrådet har nikket til den på sit næste møde 24. april. Om den så også skal vende ryggen til resten af kommunen, forlyder der intet om, men byens rolle i kommunen skal styrkes, lyder de blandt andet på en af de første sider i planen.

Mange involveret

Udviklingsplanen er resultatet af en længere proces, hvor politikere, interessenter og et par "menige borgere" med interesse for sagen har arbejdet intenst med planen, og hvor alle borgere var inviteret til bymøde på Tobaksgården i november og her fik mulighed for at melde sig til forskellige arbejdsgrupper, der skulle resultere i mindre projekter for at sætte det hele igang.

- I den nuværende situation er det særlig vigtigt, at vi prioriterer kommunens anlægsmidler der, hvor de bedst kan skabe grundlag for private investeringer. Der er omdannelsen af den bynære havn helt central, siger Dangørtz (V), der er formand for den politiske styrgruppe i pressemeddelelsen.

Assens Kommune satser på, at Realdania, der har bidraget med en mio. kroner til udarbejdelsen af planen, også vil være med, når man konkret går igang med havnepladsen. Assens Kommune sætter selv 10 mio. kroner af og håber på lige så mange penge fra fonden. Om det imødekommes vil vise sig, når der kommer svar fra Realdania omkring midten af april.

Ud over private og kommunale investeringer skal udviklingsplanen også inspirere byens borger og andre aktører til at tage aktiv del i byens liv og udvikling. Tre arbejdsgrupper er i gang. En arbejder med en ny ankomst til jordbassinerne ved at rydde sukkerfabrikkens tidligere siloplads vest for Søndre Ringvej. En anden gruppe vil skabe liv på midtermolen og vil gøre det røde pakhus til træskibsværksted. En tredje gruppe sætter fokus på Assens historie og kulturmiljøer i samarbejde med Udvikling Assens, foreningen Assens Købstad og Museum Vestfyn.