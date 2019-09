Peter Willemoesskolen har sat vigtig underskrift

Assens: Efter fire underskrifter, en sang og nogle bevingede ord er Peter Willemoesskolen, tidligere Assensskolen, nu officielt parat til at certificere sig som Unicef Rettighedsskole.

Det var skolens elever, personale og forældre torsdag samlet for at fejre, samtidig med, at skolens nye navn, som den har taget efter søhelten Peter Willemoes, officielt blev taget i brug.

I tre dage har eleverne arbejdet med FN's børnekonvention og lært om, hvilke rettigheder, de har og måske tager for givet. Arbejdet har gjort indtryk på eleverne, som har udvalgt dele af konventionen, de synes er vigtige. For eksempel:

- At alle har et trygt sted at bo. Mange børn i verden har det svært. Vi skal være meget taknemmelige for, at vi har tag over hovedet og mad at spise, mener Slavenka Geogeva, som er 11 år og går i 6.a.

Eleverne har tegnet, skrevet og sammen beskrevet retningslinjer for, hvordan de gerne vil have, at man opfører sig overfor hinanden i klasserne.

- Jeg ved ikke, om vi overholder alle konventionerne, men jeg tænker, at vi vil prøve, siger 14-årige Mathilde Hansen, som går i 9.e og er elevrådsformand på Peter Willemoesskolen.