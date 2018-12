Personale får mere plads i bestyrelser

Når der i begyndelsen af december er valg til forældrebestyrelserne i Assens Kommunes fem områdeinstitutioner, skal der vælges 10 medlemmer i stedet for de ni, der er anbefalet af administrationen. Årsagen er, at der er et stort ønske fra personalet i daginstitutionerne om at være repræsenteret med en ekstra person efter sammenlægningen med dagplejen 1. januar 2019.

Administrationen anbefaler ellers, at der kun vælges to personalerepræsentanter og syv forældrerepræsentanter. Men den anbefaling har politikerne i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie valgt at gå imod, efter at have læst de høringssvar, der er indkommet til de nye styrelsesvedtægter, der skal vedtages i forbindelse med sammenlægningen med dagplejen.

- Det var et klart ønske, og derfor har vi valgt at sige, at det er ok, siger formand Mogens Mulle Johansen (SF).

- Vi ved godt, at der så bliver et lige antal medlemmer i bestyrelserne, men derfor har vi også sagt, at ved stemmelighed er det formandens stemme, der er udslagsgivende, siger han.

Personalet ønsker en ekstra plads i bestyrelserne for at kunne repræsentere både børnehave, vuggestue og dagpleje.

I administrations anbefaling om at fastholde antallet af medarbejderrepræsentanter på to, står der blandt andet, at det primære formål med bestyrelserne er at sikre forældrene indflydelse, samt at medarbejdernes ressourcer fjernes yderligere fra kerneopgaven ved at udvide antallet af pladser.

Byrådet skal 19. december tage endelig stilling til de nye styrelsesvedtægter.