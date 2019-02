Assens: Per Vers giver 26. april en koncert på Tobaksgaarden i Assens. Det er en del af hans Knust Kunst Tour.

Per Vers udgav i september albummet Knust Kunst, der bygger på 12 gamle danske vinylplader, som Per har fået lov til at sample. Størstedelen af numrene er af ældre dato, fra omkring 70'erne. Det er faktisk kun to af numrene, der er fra dette årtusind.