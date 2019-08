Assens: Assens Kommune har bedt 65-årige Per Helding Madsen om at træde til som konstitueret skoleleder på Assensskolen, efter den tidligere skoleleder Trine Traun for nylig sagde sin stilling op på skolen.

Per Helding Madsen har været skoleleder på Vissenbjerg Skole siden 1997, og han var i fem år formand for skolelederne i Assens Kommune. Per Helding Madsen besluttede at gå på pension ved årsskiftet 2018/2019, og det var en svær beslutning for ham:

- Det er forfærdeligt at stoppe. Jeg elsker jo de unger, sagde Per Helding Madsen i et interview med Fyens Stiftstidende.

Per Helding Madsen skal virke som konstitueret skoleleder fra 1. september og året ud.

Assens Kommune går straks i gang med processen med at ansætte en ny skoleleder til Assensskolen, fremgår det af et brev, som Esben Krægpøth, vicedirektør i Velfærd, Børn, Unge og Uddannelse, fredag i sidste uge sendte ud til forældre til elever på Assensskolen.