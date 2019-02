Palle blev trukket i pension: Arbejdsgiver beklager

Udbetaling Danmark siger, at reglerne for pensionsudbetaling er fulgt i forhold til Palle Holst. Løn registreres som indkomst i den måned, den udbetales.

Fyens Stiftstidende har også forsøgt at få en udtalelse fra Skatteministeriet om rimeligheden i, at udbetalingsdagen for den sidste løn skal være afgørende, og hvorfor reglerne er sådan.

E-registeret er stedet, hor arbejdsgivere indberetter ansattes lønninger - formålet med e-registeret er at forenkle arbejdet, som det offentlige har med at udbetale ydelser til borgerne. Er registreringen sket, efter personen er gået på pension, kan indkomsten altså få indflydelse på pensionsudbetalingen, som det var tilfældet for Palle Holst, der i december fik brev om, at hans pensionsudbetaling ville blive 3008 kroner mindre resten af året.

Kendte ikke problem

Simon Augustesen, pressemedarbejder hos Scandinavian Tobacco Group, hvor Palle Holst har været ansat, siger, at virksomheden ikke kendte til problemet og konstaterer, at det er en klemme, som mange 14 dages lønnede vil havne i. Men det vil ikke få virksomheden til at ændre på procedurerne, fastslår han.

- Det er dispositionsdatoen, der er afgørende. Lønperioden går til og med 1. juli. Vi vidste ikke, at det var et problem, men kommer ikke til at ændre på udbetalingen af løn af den grund, siger han.

- Kunne man forestille sig, at I for eksempel udbetalte fratrædelsesopsparingen, som i Palle Holsts tilfælde er forholdsvis stor efter over 30 års ansættelse, med den foregående 14-dages løn, hvis det betød, at han og andre ikke kom i klemme?

- Jeg ved ikke, om vi kunne gøre det, hvis det var en løsning. Jeg vil meget nødig diskutere, hvad vi kan og ikke kan, siger Simon Augustesen, der godt endnu engang vil beklage, at folk kommer i klemme.