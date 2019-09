Pårørende får mere overskud efter kursusforløb med frivillige undervisere

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende" er et kort undervisningsforløb, som består af syv mødegange af 2,5 timer.Kurset forebygger, at de pårørende mister grebet om deres situation og går fysisk eller psykisk ned. På kurset lærer man at passe bedre på sig selv - både mentalt og fysisk - i en hverdag, der rammesættes af den syges behov for praktisk og mental støtte.



En evaluering viser, at kursisterne får stort udbytte af forløbet:



71 procent har opnået bedre trivsel.



30 procent flytter sig fra høj risiko for at få stress eller depression til at være uden for risiko.



85 procent er blevet bedre til at passe på sig selv.



78 procent har fået redskaber til at tackle symptomer så som eksempelvis træthed, stress eller tristhed.



93 procent er blevet bedre til at bruge deres netværk.



93 procent er tilfredse eller meget tilfredse med kurset.



Lær at tackle hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Selve kurset varetages af instruktører som selv er pårørende.



I Assens Kommune er instruktørerne på det næste kursus Helle Nielsen og Birthe Magaard, begge fra Vissenbjerg.