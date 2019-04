Det kræver lidt træning at få sendt snøren rigtigt af sted. Margit Christensen får et par gode råd af Henning Andersen til, hvordan snøren skal kastes, mens Ove Hansen, formand for Assens og Omegns Sportsfiskerforening ser til. Foto: Michael Bager

Solen strålede fra en skyfri himmel, da Assens og Omegns Sportsfiskerforening lørdag inviterede alle med interesse for at lære at fiske på kystfiskeri. Men det var tæt på at være for godt, erkendte formand Ove Hansen.

Assens: Man kunne ikke have forestillet sig en meget smukkere formiddag ved Lillebælts kyst end den, lørdagen bød på. Alligevel var det ikke mange, der bed på krogen og tog imod Assens og Omegns Sportsfiskerforenings tilbud om at komme med ud og lære at fange havørreder. Til gengæld fik de tre, der var med fra starten klokken ni masser af opmærksomhed fra de mere garvede sportsfiskere, der var parate til at give gode råd om udstyr og teknik. Jørn Evan Jensen har fisket i 50 år, men aldrig fra kysten, selv om han bor på Præstevænget i første parket til Lillebælt. - Jeg har altid fisket i åer, som jeg lærte det af min far, fortæller han. Derfor er han først og fremmest kommet for at høre om, hvilket grej, man bruger til kystfiskeri. Har man som Margit Christensen, der er ude med snøren for første gang, ikke andet end sine gummistøvler, skal man regne med, at nyt udstyr løber op i 1000 kroner, fortæller formand Ove Hansen. Dertil kommer waders og et fangstnet. For det er nemmere at få bid, hvis man går længere ud og mere skånsomt for fisken at tage den af krogen ude i vandet og lægge den i nettet.

Foreningen Assens og Omegns Sportsfiskerforening har 75 medlemmer. P.t. er alle mænd.



Målet er 100 medlemmer og gerne yngre.



Medlemskab koster 750 kroner, hvoraf cirka halvdelen går til landsforeningen.



Juniorer 15-18 år betaler 250 kroner.



Som medlem får man også adgang til at fiske i Puge Mølle Å og Odense Å og nye bekendtskaber at tage på fisketure/-ferie med. Uden medlemskab af en forening har man stort set ikke adgang til åerne. Er man mellem 15 og 65 år, kræver det altid fisketegn at fiske.



Der er klubaften hver mandag kl. 19-21, er ikke-medlemmer også velkomne, hvis de ønsker at høre mere om foreningen.



Pensionisternes Frokostklub mødes den første tirsdag hver måned klokken 12.



Foreningen har klublokaler i Assens Søsportscenter.

Jørn Evan Jensen kom først og fremmest for at se, hvilket udstyr der kræves til kystfiskeri. Trods 50 år som lystfisker og bopæl i Assens har han endnu ikke prøvet at fiske fra kysten. Foto. Michael Bager

At ryge sin egen fisk Efter en god time, er der endnu ingen havørreder, der har bidt på krogen - kun tang. Men Margit Christensen fortsætter med at kaste snøren ud og hale den ind igen - det er ikke så let, som det ser ud, konstaterer hun. - Jeg ved ikke, hvor længe, jeg vil have tålmodighed til det uden at få bid, men jeg tror jeg ville kunne lide at tage ud en time om morgenen, siger hun. Det er drømmen om at kunne ryge sine egne havørreder, der har givet hende lyst til at lære at fiske, fortæller hun. For Ove Hansen er det også spændingen, der tæller. At man ikke ved, om man får bid. At finde stedet med de bedste forudsætninger for at fange noget. - Man skal ikke tage ud, hvor vinden står lige i hovedet på en, og der må gerne være strøm, så vandet flytter sig, så er der gang i fiskene, forklarer han. Selv om dagen er smuk, er det faktisk ikke det bedste vejr at fiske i. Der skal helst være vekslende skydække og gerne lidt bølger, ellers er havørrederne mere forsigtige. Men der er også andre fisk, minder Ove Hansen om. Fladfisk og makrel er der en del af, og længere inde mod havnen, sild. Snart er det desuden tid til hornfisk, og de kan også fanges på solrige dage.

Ove Hansen og de øvrige medlemmer af Assens og Omegns Sportsfiskerforening vil gerne have flere og yngre medlemmer. Foto: Michael Bager

Det var ganske gratis at komme med på fisketur med kyndige sportsfiskere. Men ikke mange bed på krogen. Foto: Michael Bager

Vandet omkring Assens Næs byder ikke bare på havørreder, men også fladfisk og makrel. Foto: Michael Bager

Assens Sportsfiskerforening inviterer til at nysgerrige kan snuse til kystfiskeri og måske fange en havørred. Foto: Michael Bager

Vejret var smukt, men måske ikke det bedste fiskevejr, erkendte formand Ove Hansen. Foto: Michael Bager