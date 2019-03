På banen: Elever undervises i skov

Matematiklærer Gitte Krogh hjælper Freja Beck og Malte Hilbig Tofte Hansen med at finde ud af, hvordan man ganger et tal med 0,5. Foto: Kim Rune

Hver tirsdag morgen året rundt traver Tommerup Efterskoles 8. klasse ad Assensbanen til Præstegårdsskoven, hvor de bliver undervist i dansk og matematik.

Tommerup: God undervisning foregår ikke nødvendigvis i et klasselokale. Hver tirsdag morgen traver Tommerup Efterskoles yngste elever en lille kilometer ud ad Assensbanen for at lære dansk og matematik i Præstegårdsskoven vest for Tommerup. Lærerne Hanne Schjødt-Pedersen og Gitte Krogh tog initiativ til den udendørs undervisning for knap tre år siden, da Tommerup Efterskole åbnede for, at elever kunne starte deres efterskoleliv allerede i 8. klasse. Formålet var blandt andet at styrke fællesskabet blandt skolens yngste elever, men fagligt har forløbet også vist sig som en gevinst. - Vi har alle en forestilling om, at man lærer, når man sidder på en stol i et klasselokale. Men man kan ikke måle, hvad eleverne har lært. Det kan vi heller ikke herude, men vi kan se, at der sker noget, siger Hanne Schjødt-Pedersen, som underviser i dansk. Både hun og matematiklærer Gitte Krogh oplever, at det, eleverne lærer i Klasseværelset i Skoven, lagres bedre i hukommelsen end ved traditionel undervisning i klasseværelset. Nogle kan endda pludselig finde ud af ting, de ikke kunne på skolen dagen før. - Min påstand er, at de husker det bedre, fordi der kommer en kropslig bevægelse ind over, siger Hanne Schjødt-Pedersen.

Tommerup Efterskole og Klasseværelset i Skoven Tommerup Efterskole, som ligger på Sortebrovej 25 i Tommerup, har 110 elever fordelt på 8.-, 9.- og 10. klasse. Skolen har desuden 25 medarbejdere og fem linjefag; musik, fodbold, teater, verdensborger og esport.Eleverne i 8. klasse bliver hver tirsdag formiddag undervist i matematik og dansk udenfor i Klasseværelset i Skoven.



Klasseværelset i Skoven er en del af Højfyns Friluftscenter, som blev til i et samarbejde mellem KFUM-spejderne, daginstitutionen Overmarksgården, Tommerup Kirke og Tommerup Skole i 2010-2016. Klasseværelset ligger i Præstegårdsskoven ved Dyrehavegårdsvej en lille kilometer vest for Tommerup by.



Der er offentlig adgang til Klasseværelset i Skoven, som du finder, hvor Dyrehavegårdsvej krydser Assensbanen.

Tommerup Efterskoles 8. klasse består af 12 elever, som hver tirsdag morgen uanset vejrudsigten begiver sig mod vest ad den nedlagte jernbane. Foto: Kim Rune

Ord på jorden og regnestykker i træerne Mens vandet i en sort kedel varmes over det bål, som eleverne netop har tændt på bålpladsen i Præstegårdsskoven, begynder danskundervisningen. Hanne Schjødt-Pedersen har bredt et stort antal laminerede bogstaver ud på jorden. Eleverne bliver opdelt i tre hold og skal på tid finde bogstaver til at danne adjektiver, substantiver og verber. Eleverne drøner på skift hen til bogstaverne. I baggrunden, ude i skoven, anes Gitte Kroghs skikkelse. Hun er i færd med at forberede næste øvelse. Færdighedsregning. 28 regnestykker på laminerede papirark hængt op i buske og træer. I mellemtiden har eleverne stavet til "hundelorten", "zebraen" og "elefanten". - Kom nu, kom nu, kom nu, brøler en pige til sin klassekammerat, der leder efter et brugbart bogstav blandt lapperne på jorden. Klasseværelset i Skoven er en del af Højfyns Friluftscenter, som blev til i samarbejde med KFUM-spejderne, Tommerup Skole, Tommerup Kirke og daginstitutionen Overmarksgården i 2010-2016. Tommerup Efterskole har fået lov til at bruge det fast hver tirsdag til gengæld for at sørge for opfyldning af brændeskuret i Præstegårdsskoven.

Bålet er afgørende for elevernes motivation for at komme i skoven, oplever lærerne. Foto: Kim Rune

Afslutning om bålet Vandet i kedlen er kogt færdigt, og det er blevet tid til at samles omkring bålet. Der skal bages brød på stegepander og laves varm kakao. I de kolde måneder er bålet altafgørende for elevernes motivation, fortæller Gitte Krogh. - Det er hyggeligt, og det en vigtig del, som eleverne glæder sig til, siger hun. Dejen, som efterskolens køkkenpersonale har forberedt, er medbragt i en spand. Hver elev får en rundhåndet klat margarine på sin stegepande, og der er trængsel om bålet. Sådan slutter dagens lektion i skoven. Snart bevæger eleverne sig retur ad Assensbanen mod Tommerup Efterskole, hvor varme brusebade venter for at vaske røglugten væk, inden eleverne skal til fortælletime og senere frokost.

Tommerup Efterskole har fået lov til at bruge Højfyns Friluftscenters Klasseværelse i Skoven hver tirsdag formiddag. Foto: Kim Rune

Tommerup Efterskoles 8. klasse-elever får hver tirsdag morgen/formiddag undervisning i skoven. Gennem tre år har efterskolen brugt KFUM-spejdernes klasseværelse i skoven vest for Tommerup by. Lærerne oplever, at elever, som ikke kan regne brøker i klasseværelset, pludselig kan, når de er ude i naturen. Det giver også et godt sammenhold blandt efterskolens yngste elever. Det er dansk og matematik, der bliver undervist i, og klasseværelset i skoven bruges hele året med ganske få undtagelser.Foto: Kim Rune

