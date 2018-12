På baghjul til VM-guld

Hans far var med på ideen, og derfor blev Mike Jensen udstyret med en knallert, så han kunne lære at køre på den. Og siden lære at køre på forhjulet, baghjulet, lave hjulspin og forskellige akrobatiske øver på den. Mens den er i fart.

Tommerup: De fleste kender det: At være gået på internettet for at finde noget bestemt, men så i stedet lade sig opsluge af noget andet.

Mike Jensen er 25 år og opvokset i Tommerup.Han er stunt bike rider - det vil sige, at han kører på for- og baghjul og laver akrobatiske stunt på en motorcykel, mens den kører. Han fik interessen for det som 15-årig. Som den første nogensinde er han netop blevet kåret til verdensmester for tredje år i træk. I konkurrencer skal man som i skøjteløb komponere et løb, men gennemfører. Deltagerne bliver bedømt på at køre på forhjul og baghjul, på hjulspin, wheelies (en form for hjulspin), akrobatik og style - det vil sige evnen til at kæde løbet sammen. VM afvikles hvert år i Dubai på en rektangulær bane, der måler 25 gange 70 meter.

Det kræver megen træning og koster mange fald og smerter at blive god til stunt bike riding. - Hvis jeg ikke er gul og blå, er der et eller andet i vejen. Jeg har altid et blåt mærke et eller andet sted, siger Mike Jensen, der heldigvis ikke har brækket noget i forbindelse med sin sport. Foto: Jesper Grønnemark

- Det gik ikke så godt. Jeg endte på en 24. plads. Men da jeg kom hjem, havde jeg fået en masse blod på tanden, og jeg ville tilbage året efter. Så jeg satte mig mål om at komme i top 20, så jeg kunne få lov til at køre i semifinalen også. Næste år var jeg så nummer 19, så jeg var lige med, siger Mike Jensen, der især blev inspireret af at se de idoler i levende live, som han havde fulgt på internettet.

Og for nogle år siden fik han kontakt til polak, der var kommet til Danmark for arbejde. Han lavede tricks på cykel, og hvert år tog han hjem til Polen for at se Europamesterskaberne i stunt bike riding. De blev venner, så Mike Jensen tog med. Og deltog i konkurrencen.

Først fik han via Facebook kontakt til en gruppe ældre mænd, der rejser rundt og laver shows. Som 16-årig så han et af dem og fik også lov til at træne med mændene, der kunne se hans talent. En af dem gav ham faktisk en af sine gamle motorcykler, og så kunne Mike Jensen dygtiggøre sig endnu mere.

Bedst på baghjulet

Nu er 25-årige Mike Jensen så den, alle vil slå, efter han som den første nogensinde vandt VM tre år i træk.

Lidt som i skøjteløb og dressur skal man selv komponere et løb, og man får point for at have forskellige dele med. Det er især på to punkter, Mike Jensen skiller sig ud. At lave en rigtig god til at lave en koreografi for sit løb.

- Den er den overordnede præstation i forhold til, hvor gennemført det var, og så din style; om det hele er kædet godt sammen, og om du har et godt flow i din koreografi. Jeg er helt sikkert bedst til at kæde det sammen, så jeg har en sammenhængende koreografi.

- Jeg forbereder mig grundigt med min koreografi, så jeg ved lige nøjagtigt, hvad jeg skal lave. Det er for min selvtillid. Jeg er mere sikker i min sag. Jeg ved præcist, hvad jeg skal lave. Jeg skal ikke rafle, om jeg skal stå på hovedet eller ej. Det ved jeg. Det gør det nemmere at forberede sig og øve sig op til tingene, forklarer Mike Jensen, der nævner evnen til at køre på baghjulet som den anden af hans styrker.

- Jeg er scorer næsten altid højest i det.

- Det er det nemmeste at træne i Danmark, for det kræver ikke så meget plads. Hvis man har en lang bane, hvor man kan køre hurtigt, er det nemmere at træne at køre på forhjul. Eftersom du ikke har en motor på forhjulet, er du nødt til at have fremdrift. Du sætter moment i motorcyklen ved at køre. Hvis du kører 50 km/t, har du 50 km/t's energi i forhold til at drive cyklen frem. Hvorimod hvis du er et andet sted, hvor du kan køre 150, kan du køre noget hurtigere. Så får man mere fremdrift.