PE Svejsning og Scanvand i Vissenbjerg har købt en grund på 18.500 kvadratmeter i Vissenbjerg af Assens Kommune.

Firmaerne er vokset støt de sidste syv år, og den nuværende grund på Industrivej er blevet for lille til at håndtere det stadig stigende antal bestillinger på plastrør, "fittings", svejse- og monteringsarbejde.

Vissenbjerg: Da 57-årige Erich Staal startede PE Svejsning i sin private garage for 18 år siden, havde han ingen idé om, at firmaet ville vokse sig til en virksomhed med 20 medarbejdere. Tilmed en virksomhed, der stadig får et stigende antal bestillinger ind og snart udvider medarbejderstaben endnu engang.

Erich Staals to firmaer, PE Svejsning og Scanvand, som han ejer med sin søn, får brug for flere medarbejdere, når firmaerne i slutningen af året flytter til Energivej ind på en 18.500 kvadratmeter stor grund, de netop har købt af Assens Kommune, lyder det fra direktøren. PE Svejsnings regnskab Resultat før skat i mio. kr.: 1,8 (2015) 1,7 (2016) 1,8 (2017)

Nettoresultat: 1,3 (2015) 1,3 (2016) 1,4 (2017)

Egenkapital: 4,3 (2015) 5,5 (2016) 6,8 (2017)

Medarbejdere: 18 (2015) 20 (2016) 20 (2017) - Vi regner med at fortsætte væksten. Der kommer til at ske meget de næste 4-5 år. Vi vil gøre en stor indsats for markedsføring og ansætte flere projektledere. Et forsigtigt bud er, at vi indenfor de næste par år, ansætter to medarbejdere mere i Assens og to i afdelingen på Sjælland, siger Erich Staal.

Ville blive i Vissenbjerg

Han har det sidste halvandet år været på udkig efter større bygninger, som virksomhederne, der importerer plastrør og "fittings" samt laver svejse- og monteringsarbejde, kunne flytte til, fordi der mangler lager- og værkstedplads på den nuværende adresse på Industrivej. For nylig faldt valget på den ubebyggede grund på Energivej i Vissenbjerg.

- Fordelen ved selv at bygge er, at vi kan indrette det helt, som vi vil. Vi ville også gerne blive i Vissenbjerg. Vi ligger tæt på motorvejen og har en del kunder i området. Vi har også fået god hjælp af kommunen med køb og prisgrundlag. Samtidig bor mange af vores medarbejdere i området, siger Erich Staal om grundene til købet af grunden.

Kan blive 30 ansatte

Med størrelsen på 18.500 kvadratmeter, satser Erich Staal på, at virksomhederne kan ligge der mange år frem. - På den nye grund får vi 900 kvadratmeter mere til lager og værksted, og grunden er 15.000 kvadratmeter større. Det giver os mulighed for at udvide bygningerne senere, siger han. For Erich Staal er det ikke et mål i sig selv, at virksomhederne skal blive store og have mange medarbejdere. Men med det kundegrundlag virksomheden har, mener han godt, der på sigt kan være 30 ansatte.

- Andre var nervøse