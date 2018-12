Over hele Fyn: Byge af indbrud i private hjem

Fyn er i øjeblikket ramt af flere indbrud i private hjem end sædvanligt for netop dette tidspunkt på året. Derfor beder politiet nu borgerne om at være ekstra årvågne og hjælpe politiet med at holde øje med mistænkelige personer, køretøjer og adfærd særligt i villaområder. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi får desværre rigtig mange anmeldelser om indbrud i øjeblikket. De seneste to uger har det være særlig slemt med henholdsvis 91 og 106 indbrud per uge. Det er langt over, hvad vi plejer at opleve i slutningen af november og begyndelsen af december, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Politiet opfordrer derfor borgerne til at holde ekstra øje med, hvem der færdes i deres villakvarter og ringe med det samme, hvis de ser noget som helst mistænkeligt

- Og hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt, hedder det i pressemeddelelsen.