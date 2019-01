Opvaskemaskine brød i brand

Køng: To brandbiler og senere også en ambulance hastede fredag eftermiddag omkring klokken 16.30 til Faaborgvej i Køng.

Herfra kom der melding om brand i en villa. Det viste sig dog heldigvis ikke at være så voldsomt.

For der var blot tale om en brand opstået i en opvaskemaskine. Derfor var slukningsarbejdet til at overse, og brandfolkene åbnede vinduerne for at lufte ud i huset, inden de vendte hjem til stationen i Glamsbjerg.

Ifølge vagthavende ved Fyns Politi kom hverken beboere eller huset til skade i forbindelse med den lille brand. /nvp