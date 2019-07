Optog og koncert på torvet

Assens: De kommer fra 18 forskellige lande og er ganske givet vant til at spille næsten lige så mange slags musik, men lørdag 3. august spiller de sammen på torvet i Assens.

"De" er 30 unge folkemusikere fra hele verden, der mødes i en uge hos Cultur Arte i Køng for at udveksle traditionsmusik fra deres respektive lande. Resultatet er et brag af en tværkulturel koncert, skriver Musik og Ungdom på vegne af Ethno Denmark, som projektet hedder, i en pressemeddelelse. Orkestret starter klokken 11 med optog ned gennem Østergade fra Rema 1000. Når musikerne når torvet giver de koncert.

Giver det smag for mere, er der også mulighed for at deltage i Ethnos afslutnngskoncert samme aften klokken 20 hos Cultur arte, Byvejen 5 i Køng. Entréen er 100 kroner for voksne og 25 for børn og unge under 18. /liw