Næste år skal DR-dramaserien "Fred til lands" optages flere steder i Assens Kommune. Direktør for FilmFyn, Bo Damgaard, vurderer at optagelserne vil kunne skabe en omsætning på omkring 13 millioner kroner, der kan komme Fyn til gode. Billedet her er fra optagelserne til tv-serien "1864", der blandt andet blev optaget midt i Assens. Arkivfoto: Roland Petersen