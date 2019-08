Opløftet stemning i Vestfyns Modelflyveklub

Efter en årelang kamp er det lykkes Vestfyns Modelflyveklub at få lovning på et kommunalt driftstilskud.

Modsat andre foreninger i Assens Kommune har modelflyveklubben ikke været berettiget til økonomisk støtte ifølge folkeoplysningeloven, som ikke pålægger kommuner at yde tilskud til vedligehold af private udendørs anlæg. Og netop sådan et er den godt 8000 kvadratmeter store flyveplads.

Ebberup: Humøret hos Vestfyns Modelflyveklub er ligeså højtflyvende som det fjernstyrede Mentor-fly, Erland Christoffersen har sendt i luften på flyvepladsen ved Bjergegyden nær Ebberup. I årevis har klubben forsøgt at få et kommunalt driftstilskud af Assens Kommune, men indtil for nylig var svaret nej.

Ja til årligt beløb

Det var derfor med glæde, at Arne Freltoft for nylig modtog beskeden om, at et flertal i det politiske udvalg Uddannelse, Børn og Familie har sagt ja til at dække 70 procent af driftsudgifterne til blandt andet græsslåning af den 8000 kvadratmeter store flyveplads, svarende til et årligt beløb mellem 7000 og 10.0000 kroner.

Det rækker ikke til en ny græsslåmaskine, men giver luft i økonomien til at lægge penge til side. Desuden er der mulighed for at søge forskellige puljer. Forhøjelse af kontingentet, som er på 550 kroner om året, er ikke på tale.

- Vi er 28-29 betalende medlemmer, men kun 12-15, som er aktive. Jeg kan godt frygte, at hvis vi sætter kontingentet op, vil nogle falde fra, og så er vi lige vidt, siger Arne Freltoft, som selv begyndte at flyve med modelfly, da han gik på efterløn.

Udover de 550 kroner til Vestfyns Modelflyveklub kommer desuden et tilsvarende beløb til medlemsskab af Modelflyvning Danmark, som er obligatorisk for medlemmerne, fordi de så er dækket af organisationens forsikring. For eksempel hvis et fly ved et uheld torpederer en parkeret bil.