Opgør i Assens: Fem sigtet for forsøg på manddrab - tre kræves fængslet

Fem unge mænd i alderen 18-29 år er sigtet for forsøg på manddrab efter et blodigt sammenstød på Torvet i Assens sent tirsdag eftermiddag.Tre af dem bliver onsdag klokken 13 krævet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Fem unge mænd i alderen 18, 20, 21, 22 og 29 år er sigtet for forsøg på manddrab. Det oplyser efterforskningsleder Jesper Beck fra Reaktiv Efterforskning ved Fyns Politi. - De bliver sigtet for forsøg på manddrab i relation til det, der er foregået, og så må det vise sig, om vi kan skaffe beviser for det. - Vi baserer sigtelsen på offerets skader og vores efterforskning, siger han. Sent tirsdag eftermiddag var der et blodigt sammenstød mellem to større grupper på Torvet i Assens, og her endte en mand med at blive fragtet til operationsbordet på OUH. Manden er uden for livsfare, men Jesper Beck vil ikke udtale sig konkret om offerets skader af hensyn til efterforskningen. Ifølge Jesper Beck er manden blevet stukket med kniv og slået med flere slagvåben. Bag politiets afspærring i går foran caféen Banken kunne vidner også se både skruetrækker, kniv, bat og en del blod.

Tre fremstilles i grundlovsforhør Jesper Beck fortalte tidligt tirsdag formiddag, at politiet var i gang med afhøringerne af de anholdte, men at der endnu ikke var taget stilling til, om de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør. Ved 11-tiden oplyser anklager Charlotte Ragus, at tre af de fem anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Anholdt i Assens Alle fem er blevet anholdt i nærheden af gerningsstedet eller på adresser i Assens, oplyser Jesper Beck, men han vil ikke komme nærmere ind på, hvilke adresser personerne er fundet på. - Vi fandt frem til dem via efterforskningen, afhøringer på stedet og tekniske ting på gerningsstedet. Vi har også kigget videoovervågning igennem, siger han. Jesper Beck fortæller, at politiet ikke kan udelukke, at der er yderligere personer, der er interessante for sagen, da der var flere involveret i slagsmålet end de fem anholdte og det ene offer. Han siger samtidig, at Fyns Politi ikke vidste, at der var optrapning til en konflikt i byen. - Jeg er ikke bekendt med, at der skulle foreligge oplysninger om, at der skulle være en konflikt på vej i Assens.

Kontakt 114 Slagsmålet skete et meget centralt sted i Assens, mens det stadig var lyst, men Jesper Beck kan ikke fortælle, hvor mange vidner der er blevet afhørt i forbindelse med sagen indtil videre. - Vi har afhørt et vis antal vidner, og der kan komme flere til. - Vi kører en efterforskning nu, og det er selvfølgelig relevant for os, hvis folk har set noget. Så hvis man har set noget, men ikke er blevet afhørt af politiet endnu, så er man meget velkommen til at kontakte os på telefon 114, siger han. Jesper Beck fortæller, at borgerne i Assens ikke kan forvente mere politi end den almindelige patruljemæssige dækning. - Vores vurdering er, at der ikke er yderligere behov for politi i relation til det her. - Vi betegner det som en enkeltstående hændelse, og vi har ingen forventninger om, at der sker yderligere, siger han.