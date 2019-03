Opfordring til politikere: Lav konkrete visionsmål

Også Bent Damsbo foreslår, at der i den endelige version redegøres for, hvordan visionen og dens mål skal bruges: "Jeg tror, mange tænker; 'pæne ord, men hvad så?' Jeg har forstået på Finn Brunse (formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, red. ), at en sådan visionsplan hives frem, repeteres og indgår, når der i årene frem til 2030 skal laves mere konkrete, kommunale planer inden for ja stort set alle områder."

En af dem er Arne Jakobsen: "Jeg vil dog foreslå, at når man indbygger målepunkter i sin vision, bør disse gøres mere konkrete og operationelle - både med en status (hvor står vi i dag) og med målbare målsætninger, således at der kan måles, om der sker fremskridt - også i løbet af perioden. Hvor konkret er f.eks. et målepunkt som 'Vores mentale sundhed stiger' eller 'Vi har positiv befolkningsudvikling'?", skriver han.

Karakterer ud

Fællesbestyrelsen for Ebberup Skole, Børnehave og Vuggestue ser positivt på, at der opstilles mål, men er ikke enig i, at karaktergennemsnit er det rigtige parameter at måle på: "Generelt ser vi et problem i det store nationale fokus, der er på resultater og karakterer. (...) Slutteligt bidrager lige præcis dette måleparameter til, at man overser det, der rent faktisk er vigtigt for, om et ungt menneske tilegner sig det, der er vigtigt for at klare sig godt i livet fremover."

Samme holdning har bestyrelsen på Glamsbjergskolen, der i stedet foreslår et andet målepunkt: "Skolebestyrelsen finder at det interessante måltal må være, at procentdelen af elever som erklæres ikke-uddannelsesparate falder. Ikke alle elever har behov for et højt karaktergennemsnit for at lykkes med deres drømme. Derimod vil en faldende procentdel af ikke-uddannelsesparate vidne om, at flere elever lykkes med at klargøre sig til den fremtid, som de ønsker."

Som følge af høringssvarene bliver følgende indskrevet i forordet: "Vi vil bruge den i hverdagens prioriteringer og handlinger, og som pejlemærke for fremtidige politikker og strategier."