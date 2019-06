Ondskab, hævn og moral er motoren i ny DR-serie

- Men vi synes, det her er sjovere, tilføjede han til presseopbuddet, der var inviteret til at overvære nogle af de sidste optagelser til serien.

- Vi kunne have valgt at vise jer en scene med to mennesker i et soveværelse. Jo mindre setuppet er, jo mere kan vi kontrollere det, fortalte seriens producer Jesper Morthorst.

Da scenerne fra sankthansfesten skulle forestille at foregå om aftenen, var skuespillerne iført alt for varme jakker til de stegende hede temperaturer. Adskillige vandflasker blev tømt og filmholdet måtte være flittigt med at duppe skuespillernes glinsende pander tørre med hvide papirsservietter.

I arbejdet med at forsøge at forstå sin rolle, har han interviewet en psykiater og en pædagog i et ungdomsfængsel - og været i praktik hos en mekaniker i Bred.

- I første afsnit er Peter så langt nede, at han lige så godt kunne tage livet af sig selv. Men han finder ud af, at han ikke er alene om at hade Mike. Han finder sammen med andre, som har det samme syn på retfærdighed som ham, fortæller Claus Riis Østergaard, som er uddannet ved Odense Teater og bor i Odense.

'Fred til lands' starter med en scene fra en byfest, hvor den dræbte teenagedrengs far, Peter, som er byens læge, siger det, som alle tænker; at Mike har slået sønnen - Aksel - ihjel med vilje. Det starter en kædereaktion og resulterer i, at fem vidt forskellige mennesker planlægger at begå det perfekte mord, dræbe Mike og befri Ebberup fra ondskab.

Skiftende sympati

Ideen til 'Fred til lands' opstod for 10 år siden. På et tidspunkt blev den solgt til USA, men produktionsselskabet Motor købte rettighederne tilbage, og nu bliver den sendt i otte afsnit af en times varighed i efteråret på DR1, fortæller Marie Østerbye, som er hovedforfatter på serien sammen med Christian Torpe.

- Først og fremmest vil jeg håbe, at folk synes, det er en spændende fortælling. At de fatter sympati for karaktererne, og at de måske oplever, at sympatien skifter undervejs, fordi der kommer til at ske nogle vilde ting, siger Marie Østerbye.

Motoren i 'Fred til lands' er ondskab, hævn og moral, og hvad der sker med mennesker, når de giver slip på det civiliserede og planlægger den ultimative forbrydelse; at tage et andet menneskes liv. Mennesker, som i stedet for at følge Midsommervisens budskab om at fordrive ondskab med lys og glæde, vil bekæmpe ondskab med ondskab.

- Vi stiller os ikke til dommer, men fortæller om nogle mennesker i gråzoner. Ikke en agent i Homeland (amerikansk tv-serie, red.), men helt almindelige mennesker, der ikke har nogen forudsætning for at slå nogen ihjel, siger manuskriptforfatteren.