Om igen i forsamlingshus

Snave: De skal på den engang til i Dreslette Forsamlingshus i Snave.

Det lykkedes nemlig ikke at få samtlige bestyrelsesposter besat, da forsamlingshuset holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 24. januar. Derfor er der nu indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Dreslette Forsamlingshus mandag den 18. februar klokken 19.

Bestyrelsen består for tiden af fem medlemmer, men antallet kan udvides, hvis der for eksempel er to personer, som gerne vil arbejde sammen, oplyser bestyrelsen i Dreslette Forsamlingshus.

Forsamlingshuset kan også godt bruge nye folk til de noget mindre krævende poster som suppleanter.

Henriette Andersen kunne i øvrigt i sin formandsberetningen fortælle om et velfungerende forsamlingshus med en sund økonomi. Antallet af udlejninger i forsamlingshuset er i vækst, og forsamlingshuset oplever stor tilslutning, når der jævnligt inviteres til fællesspisninger. /SP