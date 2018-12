Oktober i billeder: I æblets tegn

Minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen, besøgte Gl. Avernæs for at præsentere regeringens nye fiskeristrategi. I den forbindelse prøvede hun lykken iklædt vaders og fiskestang i Helnæsbugten. Dog uden held. Måske går stemmefiskeriet lidt bedre. Foto: Kim Rune

Fotograf Kim Rune har samlet nogle af de bedste og vigtigste billeder fra 2018. Her kan du se pletskuddene fra oktober.

Formand for Æblefestivalen i Assens Kommune, Else Marie Kristensen, var på Torvet i Assens for at gøre reklame for den kommende æblefestival i efterårsferien. Foto: Kim Rune

Det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis dåserne skal væltes. Årets æblefestival blev godt besøgt, og igen var der masser af aktiviteter for børn og voksne. Foto: Kim Rune

Der var under årets Æblefestival i Assens mulighed for at lave juice af egne æbler. Foto: Kim Rune

Dan Boje (t.v.) og Peder Fredskild med udsigt til det, der har inspireret dem til deres kunstværker; vandet og den nedlagte jernbane. De udstillede sammen på Tobaksgaarden i Assens i oktober måned. Foto: Kim Rune

Et nedsunket loft er blevet fjernet og har afsløret det oprindelige loft med stuk og roset. Men samtidig også en masse grimme rør og ledninger. Målet er, at alt bliver bragt tilbage til det oprindelige, når renoveringen af Hotellet er overstået. Jens Poulsen (t.v) viser rundt sammen med Bent Schmidt og Inge Dahl. Foto: Kim Rune

På årets hjertestarter-dag i Assens fik man mulighed for at kigge ind i en rigtig ambulance. Og selvom ambulancen ser forholdsvis rydelig ud, gemmer den på et utal af forskellige hjælpemidler, som Alexander Woer fik at se med redder Murat Kargi. Foto: Kim Rune

Klubben SSV Højfyn blev i 2018 nomineret som årets fynske fodboldklub. Det blev dog Tarup-Pårup Idrætsforening, der løb med prisen. Foto: Kim Rune

Resterne af en gammel firelænget gård dukkede op af den fynske muld, da Assens Forsyning etablerede nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg i Tommerup. De tre arkæologer Patrick Olofsen (siddende), Daniel Jørgensen og udgravningsleder Kirsten Prangsgaard havde derfor travlt, for store gravemaskiner ventede utålmodigt i baggrunden. -Ja, de bliver glade, når vi forsvinder udtalte Kirsten Prangsgaard med et smil, da avisen besøgte stedet.Foto: Kim Rune

De helt store smil er fremme, når Dagsaktivisterne i Haarby er sammen. De mødes hver tirsdag og laver forskellige aktiviteter. Foto: Kim Rune

Dagsaktivisterne startede en gruppe for ældre, som mødes hver tirsdag og laver forskellige aktiviteter. Det har indtil videre været en stor succes. Foto: Kim Rune