Aarup: Vokseværket kan begynde i Aarup.

Assens Byråd har nemlig netop nikket godkendende til Byvækstplan Aarup Syd, der er en helhedsplan for udstykninger - i den sydlige del af Aarup, som navnet antyder.

Med byvækstplanen er der åbnet for, at der kan bygges 350 nye boliger i løbet af de kommende 25-30 år. I alt 14 udstykninger er der plads til i planen, og med udvidelsen vil Aarup nærme sig naboen Skydebjerg.

I byvækstplanen er der taget hensyn til de landskabelige kvaliteter i området, ligesom der er bud på, hvordan infrastrukturen skal udvikle sig, og hvordan regnvand skal håndteres i landskabet.

I forbindelse med arbejdet har der været holdt borgermøde i Aarup, og planen har været i høring.

Den godkendte plan er en overordnet plan, så der skal laves detailplaner for de enkelte områder i takt med, at de udstykkes.

Etape et er trekanten mellem Ørsbjergvej og Assensvej, og her er det største af tre områder udlagt til parcelhuse, mens der også vil være plads til to mindre områder til tæt lavt byggeri.

Det første område kaldet Skovhusene er det planen at sætte i gang med udarbejdelsen af en lokalplan.

- Jeg håber, det sker inden for nogle måneder, siger formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz (V) og påpeger, at der er et stærkt behov for mindre boliger alle steder - ikke mindst i Aarup.

Med en færdig lokalplan forventes det, at det bliver nemmere at finde investorer.

- Det er omvendt rækkefølge, at vi ikke har investorerne først, men vi følger strategien fra 2015 om at gå foran der, hvor vi gerne vil udbygge, siger Dan Gørtz.

Byggerierne skal henvende sig til forskellige typer; børnefamilier, singler og par, og der er lagt vægt på masser af plads til grønne områder, rekreative muligheder og klimaløsninger.