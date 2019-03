Også i Assens: Forældre demonstrerer for flere pædagoger

Assens: Forældreoprøret "Hvor er der en voksen" har spredt sig som ringe i vandet og rammer også Assens lørdag den 6. april. Assens er nemlig med på listen over en lang række danske byer, hvor der demonstreres for bedre normeringer i daginstitutioner. På Facebook kan man se, at tusindvis har tilmeldt sig demonstrationerne.

- Det er vigtigt, at vi støtter op i Assens, for jo flere kommuner, der kommer med, jo stærkere et signal sender det. Men det er også vigtigt, at vi bliver ved med at vise byrådet, at vi ikke er tilfredse med forholdene, som de er, siger Camilla Lykke Sørensen.

Sammen med Helle Storgaard og Sisse Frederiksen arrangerer hun demonstrationen, som foregår parallelt med tilsvarende demonstrationer over hele landet.

Oprøret "Hvor er der en voksen" startede i kølvandet på DR-udsendelsen "Hvem passer vores børn", som dokumenterede vilkårene i en daginstitution. Udsendelsen viste blandt andet en pædagog, som var alene om at holde opsyn med børn, der spiste eftermiddagsmad, tage børn op fra deres middagslur og skifte bleer. Kort efter, at dokumentaren blev sendt, blev et forslag om minimumsnormeringer i daginstitutioner nedstemt i Folketinget.

Camilla Lykke Sørensen, Sisse Frederiksen og Helle Storgaard har alle børn i daginstitution. Men de håber, at demonstrationen vil ramme bredere.

- Det er for alle, som har en interesse i at gøre noget godt for vores børn. Forældre, bedsteforældre, børn - selvfølgelig - og pædagoger, hvis de har lyst til at være med. Man behøver ikke at have børn i daginstitution, understreger Helle Storgaard.