Øv: Palles sidste løn gav træk i folkepensionen

Det er penge, der er resultatet af en lønforhandling for omkring 30 år siden, fortæller Palle Holst. Den indebærer, at medarbejderne hvert år har fået 1000 kroner sat ind på en konto. Med indeksregulering blev det for Palle Holsts vedkommende til knap 53.000 kroner.

Konklusionen er, at han i december får godt 3000 kroner mindre udbetalt - eller med andre ord noget, der ligner en halvering af folkepensionen for december. Hans sidst tjente 14-dages løn og den ekstra udbetaling bliver altså betragtet, som var det en indtægt, han har haft som folkepensionist.

I det kan han læse, at da Skat har oplyst, at hans indtægtsforhold er nogle andre, end han selv havde opgivet tidligere, er der lavet en ny beregning af hans pension.

- Sådan er reglerne

En henvendelse til Udbetaling Danmark, hvor han forklarer, at der er tale om løn for juni og ikke indkomst i juli, som er hans første pensionsmåned, hjælper ikke. Sådan er reglerne, er det korte svar, han får.

- Jeg har ringet to gange, men de siger det samme. Man føler ikke, at de hører på os, siger Palle Holst.

Palle Holst understreger, at han godt kan komme sig over at skulle undvære de 3000 kroner, han regner heller ikke med at få dem tilbage.

- Vi klarer os, selv om vi ikke får de 3000 kroner, men jeg vil gerne give informationen videre til andre, der skal på folkepension, og som ikke har midler til at sige, at det var bare ærgerligt, siger Palle Holst.