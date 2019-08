Ønsker 30.000 kr.: Brug for penge til Toldstrups Hus

Toldstrupselskabet har søgt om 30.000 kroner af Assens Kommune til akut vedligeholdelse. Formand for selskabet mener, at Jens Toldstrup er en vigtigere person end søhelthen Peter Willemoes.

Assens: Toldstrupselskabet har igen søgt om et årligt driftstilskud hos Assens Kommune på 30.000 kroner.

Pengene skal gå til driften af Toldstrups Hus i Assens, som er et museum for modstandsmanden Jens Toldstrup. Beløbet skal gå til varme, vand, el og forsikringer. Pengene er i første omgang ansøgt for i år og tre år frem - som der står i ansøgningen til kommunen - for at "skabe arbejdsro" hos den frivillige stab bag huset.

Det er de frivillige, som står for vedligeholdelsen. Formand for Toldstrupselskabet, der driver museet, Preben Find, bemærker i ansøgningen, kommunen har tildelt huset prædikatet "særlig bevaringsværdig", men at det vækker "bekymring", at husets facade trænger til en kærlig hånd, hvorfor pengene er meget afgørende.

- Det, der er helt afgørende, er, at hvis vi ikke har midler til den daglige drift, dvs. vand, varme, lys og forsikringer, så går det hele jo i stå, fortæller Preben Find.

Men om der kan være 30.000 kroner på vej, kan der ikke siges noget om endnu. Formand for udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Finn Brunse (S), bemærker:

- Vi skriver til Toldstrupselskabet, at vi i vores årlige gennemgang af ansøgningerne (som kommer ind til kommunen, red.) samler ansøgningerne til vores møde i november. Og så ser vi samlet på, hvor mange der har søgt af de midler, vi har, siger Finn Brunse.

Rammen i kultur- og eventpuljen, pengene er søgt fra, er på godt en halv million kroner.