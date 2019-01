Det er lige her på vandhullet mellem præstegården til venstre i baggrunden og Terrariet, at det nye formidlingscenter skal ligge. Lars Billeskov Jansen (t.v.) håber, at de mange besøgende på Terrariet vil smitte af på interessen for Koelbjergmanden og istidslandskabet. Terrariedirektør Morten Jørgensen har lovet at stå for driften af det lille museum. Foto: Kim Rune

En arbejdsgruppe under Vissenbjerg Lokalråd håber på fondsstøtte på i alt 3,2 millioner kroner. Pengene skal bruges til et lille formidlingscenter for Koelbjergmanden og istidslandskabet omkring Vissenbjerg.

Vissenbjerg: Resterne af det ældst kendte menneske i Skandinavien - Koelbjergmanden - blev fundet i en mose i Grøftebjergskov lidt nord for Vissenbjerg. De har siden befundet sig på Møntergaarden i Odense. Men nu skal de udstilles i Vissenbjerg. Ikke de ægte ganske vist, men 3D-kopier af Koelbjergmandens kranie og øvrige fundne skeletdele samt hornene fra en urokse, der også er fundet i nærheden. Det er en arbejdsgruppe under Vissenbjerg Lokalråd med Lars Billeskov Jansen som tovholder, der gennem de seneste to år har arbejdet på et projekt, som den håber og tror på kan realiseres - et formidlingscenter for Koelbjergmanden, jægerstenalderen, som var den tid, han levede i, og istidslandskabet omkring Vissenbjerg. Sidstnævnte fortæller om, hvordan bakkerne og Afgrunden blev dannet efter den seneste istid. De første ansøgninger om fondsmidler er sendt af sted til Energi Fyn, Real Danias "Underværker" og til LAG MANK. Der skal i alt samles 3,2 millioner kroner ind til projektet. - Vi vil lave et museum, der viser, hvordan de levede i jægerstenalderen for 10.500 år siden, og vi vil lave en animationsvideo og fysiske modeller, der viser istidsdannelsen af Vissenbjergbakkerne, fortæller Lars Billeskov Jansen. Gruppen har kontakt til Gunnar Larsen, forfatter til "Geologien i Danmark" og til museumsinspektør Mogens Bo Henriksen på Møntergården i Odense, der leverer konsulentbistand i forhold til det faglige indhold. Ud fra undersøgeler af skeletdelene af Koelbjergmanden kan man i dag beskrive, hvordan han omtrent har set ud, og det er med i planerne at få fremstillet en model af ham, som kan møde de besøgende på museet.

Udsigten er en del af fortællingen om istidslandskabet, som man vil få meget mere at vide om i formidlingscentret, eller hvis man tager en nuudviklet app med på tur gennem landskabet. Foto: Kim Rune

Lad appen fortælle Vil man mere end bare opleve landskabet på forklarende modeller og animationsfilm, vil man med sin smartphone i hånden og ved hjælp af en app kunne gå på opdagelse ved Udsigten og Afgrunden og undervejs få forklaret, hvordan den høje bakke og den dybe kløft er blevet til. Lars Billeskov Jansen regner med, at det vil tage et års tid at skaffe de nødvendige penge til projektet, og at formidlingscentret efterfølgende kan stå klart i efteråret næste år.

Terrariet er med Hvis det ikke allerede er sket, vil der i meget nær fremtid blive sat skilte op, der viser vej til det sted i Grøftebjergskoven, hvor skelettet blev fundet under tørvegravning i 1941. Det bliver gratis at besøge det nye formidlingscenter. - Vi vil gerne have så mange som muligt ind, Egtvedpigens grav er også gratis, siger Lars Billeskov Jansen med henvisning til, at Vejlemuseerne har et tilsvarende formidlingscenter for Egtvedpigen, hvor hun blev fundet. Centret i Vissenbjerg kommer til at ligge i tilknytning til Terrariet. Terrariet har påtaget sig at tage sig af driften, og håbet er, at man kan opnå en synergieffekt. - Vi gør det for at få synergieffekten, og så man får en slags turistcenter. Terrariet er Assens Kommunes største turistattraktion for tiden, og der er en fordel i, at Terrariet vil tage sig af driften, siger Lars Billeskov Jansen.

Fordel med flere aktiviteter Også Terrariedirektør Morten Jørgensen ser flere fordele i, at formidlingscentret for Koelbjergmanden kommer til at ligge som nabo til Terrariet. - Det er ikke særlig kendt, at han er herfra, så det er fedt, at der kommer et museum i nærheden af, hvor han blev fundet. Især hvis vi skal tiltrække folk langvejs fra, er det en fordel med flere aktiviteter, det er også derfor, vi lavede naturturismeprojektet (stier, cykelstation, vandposter og guide til Vissenbjergbakkerne red.) sidste sommer, siger han. Terrariet havde i 2018 omkring 32.000 besøgende. Der er god mulighed for, at en del af dem vil tage Koelbjergmanden med, når de er på stedet, men Morten Jørgensen regner med, at besøgende til Koelbjerg-centret også får lyst til at besøge Terrariet. Det er som nævnt Terrariet, der har påtaget sig at holde opsyn med det formidlingscentret, når og hvis det kommer. Det vil sige åbne og lukke samt nødvendig rengøring.