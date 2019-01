Økonomiudvalg: Hypotetiske besparelser skal findes

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indstillede til Økonomiudvalget, at drøftelserne om råderumskataloger skal tages op i byrådssalen. Et flertal i udvalget fastholder dog beslutningen om, at fagudvalgene skal finde hypotetiske besparelser. Diskussionen skal nu tages op i byrådet, da de to forslagspartier har standset sagen.

Assens: Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet havde gerne set, at Økonomiudvalget ville sende en sag om råderumskatalogerne, de hypotetiske besparelser til det kommende budgetarbejde, videre til byrådet.

De to partier ønskede nemlig, at et samlet byråd diskuterede, om der kunne findes et muligt økonomisk potentiale, der kan være til rådighed til de kommende budgetforhandlinger, på en måde, så de to store velfærdsområder ville blive skånet mest muligt.

Men ved mandagens møde fastholdte Økonomiudvalget med et flertal bestående af seks medlemmer (Venstre, SF og Radiale Venstre), at alle fagudvalg fortsat beskriver råderumskataloger, altså hypotetiske besparelser, som Økonomiudvalget besluttede på et tidligere møde.

Borgmester og formand for Økonomiudvalget, Søren Steen Andersen (V), forklarer:

- Vi har gjort det i Økonomiudvalget, som vi skal, og det er at tilrettelægge vores økonomi. Det har vi truffet en beslutning om, at det er sådan her, det skal gøres. Og det kan jeg som formand ikke ignorere.

- Byrådet består af fagudvalgene, og det er i udvalgene, der ligger et ansvar for at overholde budgetterne. Medlemmerne i udvalgene er klogest på det område, og de er tættest på de diskussioner, der er. Det er jo udvalgenes opgave hele året rundt at arbejde med budgettet - det arbejde foregår ikke kun i august og september, siger han.

Derudover mener Søren Steen Andersen (V), at råderumskatalogerne er et vigtigt redskab til det kommende budgetarbejde.

- Sidste år valgte vi ikke at lave et råderumskatalog, og det viste sig, at vi godt kunne have brugt et.

- Vi har lært af sidste år, og hvis det samme skulle ske for budgettet igen, så har vi et katalog klar. Men det betyder jo ikke, at besparelserne skal eksekveres, siger han.