Økonomi på skemaet: RKI - hvad er det?

Assens: Hvad er en indtægt? Hvad er rente? Hvad er et budget? Hvad er ÅOP?

Tja, tjo ... Det kan være svært at vide, når man går i de ældste skoleklasser og snart er flyvefærdig, myndig og skal ud og have et "rigtigt" liv blandt alle andre voksne.

Denne uge er der såkaldt national pengeuge i landets skoler, hvor bankrådgivere er ude at klæde eleverne bedre på omkring økonomi - og fortælle om faresignalerne, man skal tage højde for.

Ikke mindst ÅOP. Årlige omkostninger i procent, altså hvad det f.eks. koster at købe en mobiltelefon på afbetaling.

På Strandmølleskolen midt i Assens, var der også undervisning tirsdag, hvor privatkundechef fra Fynske Bank i Assens, René Jeppesen, og kunderådgiver Lena Banely Nilsson, gav gode råd.

- Er der nogen, der kender RKI, spurgte Rene Jeppesen således de omkring 60 elever.

Nej, det havde eleverne vist ingen anelse om, for ingen svarede.

- Er der nogen, der så har et bud på, hvad det er, forsøgte Rene Jeppesen så.

Nej. Ingen svar.

- Det er et register for dårlige betalere, afslørede privatkundechefen så til slut.

- Der kan man ryge ind, når man ikke betaler sine regninger, advarede Rene Jeppesen.

- Det er faktisk det, der er taget udgangspunkt i. Finans Danmark (en interesseorganisation for bl.a. bank og realkredit, red.) vil gerne have, man lærer unge mennesker noget omkring privatøkonomi, fordi det viser sig, mange unge mennesker ikke får betalt deres regninger og så havner de i det her register. Det er bare rigtig skidt, sagde han.