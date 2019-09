Økonomi. Ikke en piskommune

Nej, Assens Kommune er ikke en piskommune og efter de netop overståede forhandlinger i finansministeriet om den kommunale økonomi siges det nu også ganske tydeligt "Kommunerne har forskellige udfordringer, så selv om der kommer flere penge til kommunerne, så er det ikke ensbetydende med at alle problemer er løst".

Der er kun en vej, at alle under de kommende kommunale budgetforhandlinger uanset partifarver tager ansvar for den økonomiske situation, som kommunen nu en gang står i. Det hjælper ikke at vedblive med at hælde benzin på bålet, i stedet må der støttes op omkring byrådets arbejde på et ansvarligt budget for kommunen, som alle i enighed nikker ja til.