Økonomi. Det er de andres skyld

Egentlig kan man godt blive lidt træt af borgmesterens jammer over, at kommunens elendige økonomi altid er de andres skyld.

Borgmesteren og hans flertals partier kan godt blive ved med at skælde ud på udligningsreformen, men det reformforslag, som den tidligere regering kom frem til, og som Socialdemokratiet sagde nej til, ville have været endnu værre for Assens Kommune end den, der eksisterer nu. Mon borgmesteren og hans flertals partier kan huske det?

Der er brug for en ny udligningsreform. Men et sådant arbejde tager tid og lader sig kun gøre, hvis der er ekstra penge i puljen. Ingen kommuner vil selvfølgelig kunne acceptere, at der tages penge fra dem for at give til andre. Så under alle omstændigheder skal de kommuner, der skal have ekstra bevillinger, vægte mere, end de kommuner, der intet får, eller som skal have en mindre del af bloktilskuddet. Det ved borgmesteren og hans flertals partier godt.

Derfor er det virkelighedsforflygtigelse hele tiden at give andre skylden for Assens Kommunes elendige økonomi, der har udviklet sig negativt over de seneste fem år. Borgmesteren og hans flertals partier bør tage ansvaret på sig og se på, hvad der kan rettes op på, så de store velfærdsområder og særligt ældreområdet rammes mindst muligt. Det er bl.a. også hensigten med nogle af de bevillinger, der er til kommunerne i den nye aftale mellem kommunerne og staten.