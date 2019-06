Økonomi. Der er brug for en målrettet dialog

Vi har ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg valgt 29 mennesker til at bestride og forvalte mange emner og kommunens økonomi.

Aktuelt er det økonomisk i modvind, hvilket giver sig til kende på Facebook med korte og ikke særligt opløftende sætninger.

Til de mennesker, der ytrer sig på Facebook omkring kommunens økonomi og personlige angreb, kan jeg kun opfordre til at bringe mere saglige kommentarer ind i læserbreve som en hjælp til de 29 byrådsmedlemmer, der gør alt for at få kommunens økonomi på fode igen. Alle partierne holder gruppemøde før hvert byrådsmøde, hvor alle kan komme til orientering om den foreliggende dagsorden. Alle har mulighed for kontakt til det enkelte byrådsmedlem, udvalgsformand eller til borgmesteren.

Jeg ved godt, det altid er svære tider, når der skal spares. Det rammer på forskellig vis. Ofte er der en vej frem, når vi står sammen i en konstruktiv og fremadrettet dialog. De 29 byrådsmedlemmer har brug for en målrettet dialog med os, der har valgt dem til det ansvarsfulde job at forvalte alle vores ønsker i en svær økonomisk tid. Der gøres internt på rådhuset af både personale og politikere en indsats, vi bør støtte op omkring ved at deltage positivt med løsningsmuligheder.

Sideløbende med det hårde arbejde internt på rådhuset, arbejdes der med kommunernes udligningsreform.

Så en opfordring til en mere positiv adgang til den debat, der for tiden er nødvendig af hensyn til de mennesker, der skal forvalte og handle ud fra de aktuelle økonomiske svære vilkår.