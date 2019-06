OL på skoleskemaet

Aarup: Aarupskolen holder tirsdag 25. juni OL-idrætsdag for hele skolen.

Dagen vil bære præg af et OL-tema, hvor alle eleverne fra 0-8.-klasse bliver fordelt ud på forskellige lande. I år deltager helhedsafdelingen også med et landshold efter at børnene er blevet flyttet til Aarupskolen.

Dagen begynder med indmarch, hvor hvert landshold finder en som skal bære den gyldne fane.

I løbet af dagen skal alle nationerne dyste i forskellige discipliner, hvor landsholdene belønnes efter deres samarbejde, engagement og kampindsats.

Landsholdene kommer blandt andet til at dyste i stigegolf, slå søm, længdespring og en masse andre forskellige aktiviteter.

Idrætsdagen afsluttes med en top-tre-placering hvor de forskellige landshold får afspillet deres nationalsang imens de hyldes på podiet. Igen i år vil der også være en medalje for det landshold som har klaret den bedste udklædning.