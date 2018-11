Nyvalg: Dagplejebestyrelse opfordrer forældre til at møde talstærkt op

Den nuværende forældrebestyrelse i Assens Kommunes dagpleje håber at få repræsentanter i alle de nye fællesbestyrelser for dagtilbud.

Blandt forældre i dagplejen er der stor tilfredshed med, at man får mulighed for at blive repræsenteret i områdeinstitutionernes forældrebestyrelser.

- Det, synes vi, er rart, når de (politikerne, red.) nu tvinger os til at underlægge os områdeinstitutionerne, siger formand for dagplejens bestyrelse, Camilla Lykke Sørensen.

Formanden fortæller, at bestyrelsen opfordrer forældre til børn i dagplejen til at møde talstærkt op til de valg, som bliver afholdt i områdeinstitutionerne i allernærmeste fremtid. Håbet er, at dagplejen vil blive stærkt repræsenteret i alle geografiske områder.

- Vi vil gerne sikre, at dagplejen bliver ved med at være et bæredygtigt tilbud, og at den ikke bliver glemt. Der har været en udpræget misforståelse om, at der er en kamp mellem dagpleje og vuggestue. Sådan er det ikke. Vi vil gerne have, at der er de tilbud, forældrene efterspørger. Personligt synes jeg, at det vil være superspændende at blive del af en fællesbestyrelse, for jeg er sikker på, at vi kan lære nogle gode ting af hinanden, siger Camilla Lykke Sørensen, som selv har børn i dagpleje i Ebberup.

Alle nuværende forældrerepræsentanter i dagplejebestyrelsen på nær én stiller op til de nye bestyrelser, og der mangler kun kandidater i Vissenbjerg og Aarup, oplyser hun.

Da minimum én plads i de nye bestyrelser ifølge Assens Kommunes nye styrelsesvedtægter for dagtilbudsområdet er tiltænkt forældre fra dagplejen, er dagplejen dermed sikret indflydelse.