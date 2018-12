Jordløse: Jordløses borgere og deres gæster er inviteret til fest i byens forsamlingshus på årets sidste dag. Nytårsfesten starter klokken 22 og slutter klokken 02. Ved festen vil der være musik samt salg af drikkevarer. Det koster 50 kroner at deltage, men så får man også både kransekage og noget boblende at skåle i ved midnat. Børn under 13 år er gratis. /LBA