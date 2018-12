Nytårsbanko: Stille før stormen

Kerte: 7 - 17 - 22 - 05 - 82...

Bortset fra lyden af klirrende plastikbrikker og Lars Klints stemme, der med kort interval råber bankotallene op, er der stille i Kerte Forsamlingshus. De 103 spillere ved nytårsbanko er dybt koncentrerede. Efter to-tre minutters spil råber en ung kvinde i lyserød sweater:

- Banko.

Hun bliver dog hurtigt, og uden ophold i opremsningen af tal, affærdiget. For man skal have en fuld plade for at få banko i det første spil.

Efter yderligere et par minutter er der en, der har gevinst. For alvor denne gang. Straks bryder larmen ud. I det knap halve minut, der går, mens tallene tjekkes og der gøres klar til næste spil, indhenter deltagerne det forsømte. De snakker, som gjaldt det livet, mens de med magneter 'støvsuger' deres brikker op fra pladerne. Der er ikke tid til at samle dem op med fingrene, for mellem klokken 14 og 18 skal de mange mennesker både nå gennem 59 spil og en kaffepause med 19 lodtrækninger.

Banko i Kerte Forsamlingshus er skam en alvorlig sag. Samtidig med, at det giver hyggeligt socialt samvær. Inden spillets begyndelse har formand for Støtteforeningen for Kerte Forsamlingshus, Lillian Klint, været rundt ved bordene for at reservere pladser til de faste spillere.

- Der bliver utilfredshed, hvis nogen ikke kan få deres faste plads, fortæller Lars Klint, som er kasserer i foreningen og gift med formanden.