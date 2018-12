Nyt udeunivers i Køng

Køng Idrætsfriskole er ved at få lavet et nyt udeunivers, som skal være med til at gøre samværet, nærværet og kreativiteten bedre.

Køng: De er glæde på Køng Idrætsfriskole over et nyt univers, som er skudt frem.

Det er Unitværs. Et nyt udeområde på et græsareal tæt ved skolegården, hvis formål det er at koble sund kost, undervisning og pædagogik sammen i ét hele. For det siges, at bevægelse giver en sund krop, og en glad krop har nemmere ved at lære.

Elise Julie Stenmann Hansen er specialpædagogisk koordinator og projektansvarlig bag. Hun siger:

- Det er et projekt, som har været undervejs gennem flere år. Vi startede med at inddrage vores lærergruppe og vores elever i at se på, hvad vi havde brug for på udearealerne, siger hun.

Efter idéerne blev samlet sammen, kontaktede skolen en legeplads-konsulent, som kom ud og så hele området og tegnede muligheder op.

- Han tegnede forskellige universer. Det blev så til Køngs Unitværs, fortæller Elise Julie Stenmann Hansen.

Derefter kom den virkelige hurdle. Der skulle søges penge hos fonde, og idéen skulle sælges.

- Efter en masse slid med at søge fonde, lykkedes det at få Lokale- og Anlægsfonden til at donere. Og Friluftsrådet, siger Elise Julie Stenmann Hansen, som er glad for, at man kom i mål.