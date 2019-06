Nyt træningstilbud for motionister

Assens: I fortsættelse af forårets træningstilbud tilbyder motionsklubben MultiMotion Assens nu et nyt træningsforløb for motionister.

Træningsforløbet, der begynder tirsdag den 25. juni, er for let øvede, der gerne vil løbe fem km og for motionister, der også der gerne vil kunne løbe hurtigere på fem km Det er ingen betingelse, at man har deltaget i forårets træning, oplyser MultiMotion Assens.

- Vi kalder holdet "Løb med 5 kæmperne", men det skal ikke tages bogstaveligt. Det er ingen kamp. Træningen består af almindelig løb, løbelege og styrketræning, fortæller en af instruktørerne på holdet, fortæller Helle Klenum fra MultoMotion Assens.

Man skal som udgangspunkt kunne løbe 10 minutter uden stop og have mod på målrettet træning. Det er nødvendigt at træne to-tre gange om ugen, så om tirsdagen og torsdagen tilrettelægger klubben træningen, og herudover kan man løbe sammen med klubbens øvrige medlemmer om søndagen eller løbe en tur selv.

Det er således et hold for den ivrige begynder eller den letøvede, der kan lidt og gerne vil blive bedre, uden at træningen skal være topseriøs.

Træningen foregår fra Arena Assens tirsdag klokken 17.30 og torsdag klokken 18. /SP