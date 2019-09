Nyt navn. Hvorfor Peter Willemoes?

Lokaldebat: Skal vi kalde det kommende bibliotek på havnen for Peter Willemoes Kulturhus, omdøbe Assens Skovanlæg til Peter Willemoes Parken og bygge et Peter Willemoes indkøbscenter?

Kort sagt lægge os efter Odense, der igennem mange år, fuldstændigt skamløst og på grænsen til det kvalmende, har udnyttet H C Andersens navn til brande snart det ene, snart det andet.

Eller er der en grænse for, hvor meget vi vil udvande søheltens navn?

At Assensskolen gerne ville have et nyt navn er der ikke noget at sige til, men hvorfor vælger man at hæfte Peter Willemoes' navn på en folkeskole? Havde det været en maritim uddannelse, en søfartsskole eller ligende, kunne jeg forstå det, men en folkeskole?

Måske er det ikke et forsøg på at presse citronen, måske findes der en logisk forklaring, en kobling mellem Peter Willemoes og folkeskolen, men umiddelbart virker det både fantasiløst og letkøbt.