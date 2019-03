Nyt initiativ: Outlet i Assens i avisens gamle lokaler

Assens: Fra torsdag 28. marts og frem til søndag 31. marts kan du opleve en midlertidig outletbutik i Assens by.

13 butikker fra Assens Handelsstandsforening er gået sammen om at åbne en outletbutik i Fyens Stiftstidendes gamle lokaler på Østergade 78 i Assens.

Det fortæller Knud Søby, der i starten af året måtte lukke sin butik Sportigan.

- Butikkerne er gået fælles om at lave et outlet med et bredt udvalg af varer - mest tøj. Men vinhandleren er også med, så det bliver et blandet outlet, siger han.

Selvom Sportigan lukkede for kort tid siden, så har Knud Søby fortsat nogle restvarer, som han gerne vil af med.

- Vi har alle sammen nogle rester på bagkanten af vinteren, siger han.

Torsdag og fredag er der åbent i outletten 11-18, mens der er i weekenden er åbent 10-15.

Butikker med stand er Sportigan, Din Tøjmand, Skoringen, Neats, Tøjeksperten, Den nye Strøgbutik, Butik Lotte, Kaagaard Kids, Butik Hyggeli', Vinspecialisten, USO, Pharao Shoes og Butik Bagom.