Nyt design skal øge sikkerheden på vejene og sænke omkostningerne

Efter flere år, hvor han ønskede nye pullerter til at øge sikkerheden for trafikanter på vejene i kommunen, er driftsingeniør Flemming Lunds nydesignede pullerter nu endelig ved at blive sat op.

Rundt omkring i Assens Kommune kan man se den gamle pullert, som stort set alle nok kender, selvom de måske sjældent lægger mærke til den. Den karakteristiske sorte pæl har tre kranse i toppen med reflekser i enten hvid eller rød. De står placeret på veje som en såkaldt chikane, der eksempelvis kan beskytte forgængere eller cykellister - eller for at sende trafikken i en bestemt retning.

Assens: Der er blomstret nye, farverige stolper op et par steder i Assens Kommune de seneste par måneder. Og når forårsmånederne og forårsblomsterne begynder at dukke op igen, så kan man forvente at se endnu flere af dem titte frem.

Mere lys

Den nye pullert fik Flemming Lund idéen til på et besøg hos virksomheden Rocycle i Glamsbjerg sammen med Rocycles direktør, Kenneth Jantzen.

Rocycle har de sidste 12 år været i Glamsbjerg, hvor de har produceret 25 forskellige typer af pullerter, som de sender til kommuner i hele Danmark samt til blandt andet Sverige, Tyskland, Holland og England.

De er i forvejen producenterne bag de ældre pullerter, der står i Assens, men nu står den nye pullert klar.

- Vi begyndte at udvikle den nye pullert for et års tid siden, og i marts kom de første af den nye type pullert på gaden, siger Kenneth Jantzen.

Hvor den nye pullert kun har tre refleksremme på den øverste del, har den nye pullert fået refleksremme næsten fra top til bund. Det skal forhåbentligt gøre det nemmere for de forbikørende bilister at se dem.

- Et af problemerne er, at om natten blænder biler ned, når der kommer en modkørende, så deres lyskegle peger mod jorden. Det gør, at de nogle gange ikke ser reflekserne på toppen af pullerten. Det problem løser den nye pullert, fordi den har reflekser hele vejen ned, siger Kenneth Jantzen.

Fordi bilerne kan have svært ved at se pullerterne, rammer de dem nogle gange. Når en pullert har fået et slag eller er væltet, bliver Assens Kommune tilkaldt for at erstatte den gamle pullert. Det går hvert år op i hundredvis af mandetimer og ekstra udgifter brugt på det, når kommunen skal indkøbe nye pullerter og sætte dem i. Og så har man ikke medregnet den ekstra sikkerhed, som de nye pullerter også vil give i trafikken.

- Den nye pullert er væsentlig nemmere at vedligeholde. Forhåbentlig ser vi færre, der rammer dem nu, men når det så alligevel sker, så er en anden fordel ved den nye pullert, at reflekserne egentlig bare er en form for klistermærke, der er sat på. Så hvis ikke den skal erstattes, kan vores folk nu bare køre ud og sætte nogle nye reflekser på, hvis de andre er slidte, siger Flemming Lund.