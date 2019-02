Ny uddeler i Vissenbjerg: Palle skal skabe stabilitet

Dagli'Brugsen Vissenbjerg har fået ny uddeler for tredje gang inden for et år. Palle Hestbek Knudsen har 18 års erfaring som brugsuddeler i SuperBrugsen i Tommerup.

- Vi ville gerne have en, der var lokal og kunne engagere sig lokalt, og det mener vi, at Palle er opskriften på, fordi han lige har været i Tommerup (SuperBrugsen, red. ), og fordi han selv bor i Vissenbjerg, siger Michael Bjerg.

- Når butikken ikke er så stor, så er det typisk en butik, man bruger til et karrierehop. Men nu prøver vi at få en uddeler ind, der har noget ballast, og som vil være her i mange år frem og skabe stabilitet i butikken.

Positiv fremgang

Søndersø Brugsforening overtog Dagli'Brugsen Vissenbjerg tilbage i 2017, og lige siden har butikken været i vækst, fortæller Michael Bjerg.

- Jeg håber, at vi kan fortsætte væksten. Jeg er sikker på, at Palle kan bidrage til, at vi kan få stabilitet i butikken og være med til at drive den videre fremad.

- Jeg tror også på, at det, at Palle bor i Vissenbjerg, vil gøre brugsen til et endnu større omdrejningspunkt for folk i Vissenbjerg og omegn, siger han.

Michael Bjerg fortæller, at Dagli'Brugsen fra 2018 til i år igen har haft en tocifret procentvækst, som butikken også havde det første år, efter Brugsforeningen Søndersø overtog den.

Palle Hestbek Knudsen begynder som uddeler den 1. marts.